Die USA sollen der iranischen Delegation Verbandsangaben zufolge die Einreise zur Auslosung für die WM vom kommenden Jahr verweigert haben.

Legende: In den USA offenbar nicht willkommen Irans Trainer Ali Ghalenoei. imago images/Zuma Press Wire

Betroffen seien unter anderem Verbandspräsident Mehdi Tadsch, Cheftrainer Amir Ghalenoei und sieben weitere Funktionäre.

Nun wolle der iranische Verband versuchen, über Fifa-Präsident Gianni Infantino die Entscheidung zu revidieren. Man hoffe, dass das Verbot in den kommenden zwei Wochen aufgehoben werde. Die Auslosung findet am 5. Dezember in Washington statt.

US-Präsident Donald Trump hat für Menschen aus mehreren Ländern eine Einreisesperre verhängt, darunter auch aus dem Iran, dessen Nationalteam bereits für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert ist.

Ausnahmen für Sport-Grossevents

In der Anordnung ist mit Blick auf die WM sowie Olympia 2028 in Los Angeles allerdings auch festgehalten, dass es Ausnahmen von der Sperre für Athletinnen und Athleten, Trainer, Betreuer und direkte Verwandte geben soll. Die Fifa sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa, dass sie derzeit davon ausgehe, dass die Iraner einreisen dürfen.