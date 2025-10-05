Der FC Bayern München ist nach dem «Europa-Rekord» schon in bester Bierzelt-Laune.

«Bierchen» auf der Wiesn: Rekord-Bayern in Partylaune

Legende: Hat allen Grund zum Lachen Goalie Manuel Neuer (links). Aleksandar Pavlovic nimmt's zur Kenntnis. imago images/DPD/Arne Dedert

Das Team von Trainer Vincent Kompany hat als erster Klub in den Top-5-Ligen Europas die ersten 10 Pflichtspiele einer Saison gewonnen. Drei Namen stachen nach dem 3:0-Sieg der Bayern in Frankfurt zudem heraus:

Luis Diaz: Der Neuzugang aus Liverpool und Rekordtransfer glänzte mit zwei Toren und einem Assist. «Ich erwarte, dass er sich mal die eine oder andere Mass gönnt», sagte Teamkollege Joshua Kimmich im Hinblick auf den Besuch beim Oktoberfest. Der 28-jährige Kolumbianer sei vom ersten Moment an beim FC Bayern angekommen, so Kimmich.