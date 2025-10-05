Das Team von Trainer Vincent Kompany hat als erster Klub in den Top-5-Ligen Europas die ersten 10 Pflichtspiele einer Saison gewonnen. Drei Namen stachen nach dem 3:0-Sieg der Bayern in Frankfurt zudem heraus:
- Luis Diaz: Der Neuzugang aus Liverpool und Rekordtransfer glänzte mit zwei Toren und einem Assist. «Ich erwarte, dass er sich mal die eine oder andere Mass gönnt», sagte Teamkollege Joshua Kimmich im Hinblick auf den Besuch beim Oktoberfest. Der 28-jährige Kolumbianer sei vom ersten Moment an beim FC Bayern angekommen, so Kimmich.
- Harry Kane: Für seinen Mitspieler Serge Gnabry ist der englische Star-Stürmer nicht mehr mit normalen Massstäben zu messen. «Er ist halb Mensch, halb Maschine», sagte der Nationalspieler am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Der 32-Jährige steht schon bei 18 Saisontoren. 11 Treffer nach 6 Bundesliga-Spielen bedeuten Rekord.
- Manuel Neuer: Der 39-Jährige feierte am Samstag seinen 362. Sieg in der Bundesliga und zog damit an der Spitze der ewigen Rangliste mit seinem Ex-Teamkollegen Thomas Müller gleich. Der alleinige Rekord ist eine Frage der Zeit.