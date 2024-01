Leverkusen kommt gegen Augsburg erst in der Nachspielzeit zum Siegtreffer. Dortmund gewinnt in Darmstadt 3:0.

Legende: Grosse Erleichterung bei den Spielern von Bayer nach dem Last-Minute-Treffer. imago images/MIS

Bayer Leverkusen kommt mit einem blauen Auge aus dem Auftakt in die Rückrunde der Bundesliga davon. Gegen Augsburg rannte die Equipe rund um Nati-Captain Granit Xhaka lange verzweifelt an. Der Tabellenleader steuerte auf ein 0:0 zu. Erst in der Nachspielzeit kam die Erlösung: Exequiel Palacios gelang mit dem 25. Torschuss der verdiente Siegtreffer.

Zuvor hatte Leverkusen die Leichtigkeit gefehlt: Trotz Ballbesitz von mehr als 70 Prozent taten sich die Mannen von Trainer Xabi Alonso bei den heimstarken Augsburgern schwer. Am Ende reichte es dennoch für den 14. Saisonsieg. Die Werkself liegt in der Tabelle bei einem Spiel mehr nun wieder 4 Punkte vor den Bayern.

Dortmund siegt glanzlos

Borussia Dortmund kam gegen Schlusslicht Darmstadt zu einem verdienten, aber glanzlosen 3:0-Sieg. Julian Brandt (24.) hatte vor dem Seitenwechsel die Grundlage für den wichtigen Dreier gelegt. Vor der Winterpause waren die Dortmunder in 4 Partien in Folge sieglos geblieben.

Rückkehrer Jadon Sancho – der Brite ist leihweise von Manchester United gekommen – wurde in der 55. Minute unter dem Applaus der mitgereisten Fans eingewechselt und bereitete das 2. Dortmunder Tor durch Marco Reus (77.) vor. Youssoufa Moukoko markierte in der Nachspielzeit den Endstand.

Trapp hält dicht

RB Leipzig erwischte einen enttäuschenden Start in die 2. Saisonhälfte. Die Sachsen mussten sich Eintracht Frankfurt 0:1 geschlagen geben und kassierten die 1. Saisonniederlage vor heimischem Anhang. Die Hessen bogen früh auf die Siegesstrasse ein: Ansgar Knauff traf bereits in der 7. Minute. In der Folge verzweifelte das Heimteam immer wieder am hervorragend aufgelegten Kevin Trapp.

Audio Widmer: «Wir haben noch Luft nach oben» (ARD, Peter Warzelhan) 03:32 min Bild: Imago Images/Jan Huebner abspielen. Laufzeit 3 Minuten 32 Sekunden.

Dank eines sehenswerten Treffers von Captain Silvan Widmer (61.) erkämpfte sich Mainz gegen Wolfsburg ein 1:1. Dennoch steht die Mannschaft von Trainer Jan Siewert weiterhin tief im Tabellenkeller. Der 1. FC Köln kam im ersten Spiel unter Ex-Basel-Trainer Timo Schulz zu einem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Union Berlin holte sich beim 0:0 gegen Freiburg einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.