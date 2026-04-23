Der VfB Stuttgart sichert sich dank einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den SC Freiburg das Ticket für Berlin.

Der VfB Stuttgart hat erneut den Final im DFB-Pokal erreicht. Damit bekommen die Schwaben die Chance, ihren Titel zu verteidigen. Im Vorjahr hatte man sich gegen die Arminia Bielefeld durchgesetzt, diesmal heisst der Finalgegner FC Bayern München. Das Endspiel steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.

Der Siegtreffer ging auf das Konto von Tiago Tomas, der zu Beginn der Verlängerung eingewechselt worden war. Kurz bevor die Partie ins Elfmeterschiessen gegangen wäre, stach der portugiesische Joker (119.), indem er herrlich mit dem Absatz traf.

Stuttgart steigert sich zum Sieg

Freiburg mit Johan Manzambi und dem spät eingewechselten Bruno Ogbus war nach einer knappen halben Stunde durch Maximilian Eggestein in Führung gegangen. Nach der Pause wurde Stuttgart kontinuierlich stärker, kam durch Topskorer Deniz Undav in der 70. Minute zum Ausgleich und war auch in der Folge dominant.

Zu einem Teileinsatz beim VfB Stuttgart kam ab der 113. Minute auch der Schweizer Luca Jaquez.

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