Legende: Seit 10 Jahren in der Bundesliga ein sicherer Wert Der Zürcher Oberländer Nico Elvedi. Imago/Maximilian Koch

Ende August 2022 überholte Yann Sommer mit seinem 266. Bundesligaspiel den bisherigen Schweizer Rekordhalter Ciriaco Sforza. Der langjährige Gladbach- und kurzzeitige Bayern-Goalie baute seine Marke noch auf 291 Partien aus, ehe er zu Inter wechselte.

Am Sonntagabend hat Sommer nun Gesellschaft bekommen. Nico Elvedi bestritt im Heimspiel gegen Freiburg (0:0) ebenfalls sein 291. Bundesligaspiel – alle für die «Fohlen». Am 17. Oktober bei Union Berlin dürfte der 29-jährige Nati-Verteidiger alleiniger Rekordhalter werden.

Nummer 14 der Aktiven

Interessant: Elvedi und Sommer haben aktuell nicht nur genau gleich viele Bundesligaspiele auf dem Konto, sie sind auch genau gleich oft für Gladbach in einem Pflichtspiel aufgelaufen (335 Mal). Elvedi hatte am 7. November 2015 beim 0:0 gegen Ingolstadt seine ersten Bundesliga-Minuten bestritten.

Von den aktiven Bundesligaspielern haben nur 13 öfter gespielt als Elvedi. Der einzige Ausländer in diesem Reigen ist Hoffenheims Andrej Kramaric, der aktuell genau eine Partie mehr bestritten hat.