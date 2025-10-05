Borussia Mönchengladbach kommt in der Bundesliga weiter nicht auf Touren und verpasst auch gegen Freiburg den 1. Sieg.

Legende: Spielte durch und wurde verwarnt Nico Elvedi in seinem 291. Bundesligaspiel. Imago/Maximilian Koch

Borussia Mönchengladbach ist auch nach dem 6. Bundesliga-Spieltag noch ohne Sieg. Die «Fohlen» mussten sich im Heimspiel gegen Freiburg mit einem 0:0 begnügen. Mit 3 Punkten zieren sie zusammen mit Heidenheim das Tabellenende.

Nico Elvedi, der sein 291. Bundesligaspiel bestritt, spielte bei Gladbach in der Verteidigung durch. Der Schweizer wurde in der 59. Minute nach einem Foul an seinem Nati-Kollegen Johan Manzambi verwarnt und trug ab der 69. Minute die Captainbinde.

Siege für HSV und VfB

Der Hamburger SV setzte seinen Aufwärtstrend mit einem beeindruckenden Heimsieg fort. Der Aufsteiger feierte mit dem 4:0 gegen den FSV Mainz 05 den 2. Saisonsieg und blieb im 3. Spiel nacheinander ungeschlagen. Nach einer Stunde stand das Schlussresultat fest. Miro Muheim spielte beim HSV durch, Silvan Widmer wurde bei den Mainzern nicht eingesetzt.

3 Tage nach dem 0:2 in der Europa League gegen Basel feierte der VfB Stuttgart (bis 56. mit Luca Jaquez) einen Minisieg gegen Heidenheim. Beim 1:0-Erfolg war Bilal El Khannouss einziger Torschütze (65.).

