Borussia Dortmund braucht nur noch einen Sieg um deutscher Meister zu werden. Dank eines 3:0-Auswärtssiegs konnte der BVB vom Patzer der Bayern gegen Leipzig profitieren. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic zeigte von Anfang an ein dominantes Spiel. Augsburg verteidigte jedoch mit grosser Leidenschaft, musste aber ab der 38. Minute in Unterzahl spielen, als Felix Uduokhai als letzter Mann seinen Gegenspieler zu Fall brachte und vom Platz flog.

In der Folge scheiterten sowohl Niklas Süle (40.), als auch Emre Can (54.) am Aluminium. In der 59. Minute erzielte Sébastien Haller das erlösende 1:0. Die Augsburger gaben zwar nicht auf und tauchten ein paar Mal gefährlich vor dem Tor von Gregor Kobel auf, doch Matchwinner Haller doppelte in der 84. Minute mit dem 2:0 nach. Den Schlusspunkt der Partie setzte Julian Brandt tief in der Nachspielzeit. Der 27-Jährige spitzelte den Ball in der 93. Minute an FCA-Torwart Tomas Koubek vorbei.

Terzic: «Wollen die Schale endlich wieder nach Dortmund holen»

Dortmund hat nun am letzten Spieltag die Chance, aus eigener Kraft Meister zu werden. Dafür benötigt die Mannschaft einen Heimsieg gegen Mainz. Die Münchner müssen auswärts gegen Köln gewinnen und zusätzlich auf einen Ausrutscher von Dortmund hoffen.

Stuttgart mit wichtigem Schritt im Abstiegskampf

Der VfB Stuttgart verschaffte sich im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft. Die Schwaben zeigten sich beim 4:1-Sieg gegen Mainz enorm effizient: Aus 6 Torschüssen resultierten 4 Treffer. Dank des Sieges schiebt sich die Mannschaft von Sebastian Hoeness auf den 15. Tabellenplatz vor – punktgleich mit Bochum auf dem 16. Rang.

Nico Elvedi holte mit Gladbach bei Leverkusen einen späten Punktgewinn. Die Borussia kam nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2. Jonas Hofmann (58.) und der eingewechselte Lars Stindl (90.) nutzten zwei Aussetzer der Leverkusener Hintermannschaft zum späten Ausgleich.