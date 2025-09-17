Inter Miami revanchiert sich in der MLS für die bittere Niederlage im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders.

Legende: Befindet sich weiter in Torlaune Lionel Messi. Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Inter Miami um Superstar Lionel Messi ist in der MLS die Revanche gegen die Seattle Sounders mit dem Schweizer Torhüter Stefan Frei geglückt.

Beim 3:1-Heimsieg bereitete Messi zunächst den Führungstreffer seines langjährigen Barça-Teamkollegen Jordi Alba vor, ehe der argentinische Weltmeister kurz vor der Pause – nach Vorarbeit Albas – mit seinem 20. Saisontor selbst traf. Bei den Gästen sorgte der Ostschweizer Goalie Frei mit mehreren starken Paraden dafür, dass nicht noch eine höhere Niederlage resultierte.

Seattle hatte im August den Final im Leagues Cup mit 3:0 für sich entschieden – eine Partie, die auch wegen einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Platz Schlagzeilen machte. Miamis Stürmer Luis Suarez, der damals negativ aufgefallen war, fehlte diesmal gesperrt.

Mit dem Sieg klettert Miami auf Platz 5 der Eastern Conference und darf sich gute Chancen auf das Erreichen der Playoffs machen – zumal das Team noch drei Spiele weniger absolviert hat als die Konkurrenz.