Nach der 0:3-Pleite im Ligacup schlägt sich Liverpool nicht nur mit einer Krise herum – sondern auch mit Spott und Hohn.

Legende: Zurzeit ein Trauerspiel Bei Liverpool passt aktuell nicht viel zusammen. imago images

«Bitte spielt gegen uns», postete die Nationalmannschaft von San Marino auf der Plattform X unter einen Beitrag von Liverpool, das über die 0:3-Niederlage gegen Crystal Palace am Mittwoch und damit das Ausscheiden im Achtelfinal des League Cups informierte. Für die «Reds» war es die 6. Pleite in den letzten 7 Pflichtspielen.

Damit nicht genug, der Fussballzwerg, aktuell auf Platz 210 und damit Letzter in der Fifa-Weltrangliste, legte nach: Ein eigener Beitrag greift ein bekanntes Internet-Meme auf, das Peter Parker aus den Spiderman-Filmen zeigt, der ohne Brille nur das Logo von San Marinos Nationalmannschaft erkennen kann, welches sich mit Sehhilfe dann aber als das Wappen des FC Liverpool entpuppt.

Der englische Topklub kämpft seit Wochen mit einem Negativlauf, in der Liga hat das Team von Trainer Arne Slot zuletzt viermal nacheinander verloren. Der einzige Sieg in der aktuellen Misere gelang in der vorigen Woche in der Champions League bei Eintracht Frankfurt (5:1).