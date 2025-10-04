Legende: Ausgeglichene Angelegenheit in Dortmund BVB-Verteidiger Waldemar Anton (links) im Zweikampf mit dem Leipziger Yan Diomande. Imago/Picture Point LE

In der 6. Runde der Bundesliga spielen Dortmund und Leipzig 1:1.

Fabian Rieder gewinnt erstmals mit Augsburg.

Am Abend kommt es zum Spitzenspiel Frankfurt – Bayern.

In der Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig gab es keinen Sieger. Beim 1:1 musste sich der Schweizer BVB-Goalie Gregor Kobel nach zuletzt vier Zu-null-Siegen in der Bundesliga wieder einmal bezwingen lassen. Bereits in der 7. Minute stellte Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz auf 1:0 für die Gäste – Kobel war ohne Abwehrchance. In der 27. Minute glich Yan Couto für Dortmund aus. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Rieder mit einer Torvorbereitung

Im 4. Spiel nach seinem Wechsel von Rennes zu Augsburg konnte Nati-Spieler Fabian Rieder erstmals als Sieger vom Platz gehen. Mit dem FCA, der die letzten vier Ligaspiele alle verloren hatte, schlug der 23-Jährige die harmlosen Gäste aus Wolfsburg mit 3:1. Rieder, der durchspielte, bereitete das 3:0 von Robin Fellhauer vor (63.).

Leverkusen feierte gegen Union Berlin einen 2:0-Heimsieg. Dem 2. Treffer durch Christian Kofane ging ein haarsträubender Fehlpass von Union-Keeper Frederik Rönnow voraus (49.).

Resultate