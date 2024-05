Legende: Es müsste vieles zusammenkommen, aber unmöglich ist es nicht Gerardo Seoane könnte mit Gladbach theoretisch noch in die Europacup-Kränze kommen. Keystone/DPA/Swen Pförtner

Nach dem 1:0-Hinspielsieg von Borussia Dortmund gegen PSG im Champions-League-Halbfinal steht fest, dass mindestens fünf Teams aus der Bundesliga in der Saison 2024/25 die reformierte «Königsklasse» in Angriff nehmen werden. Es sind dies Meister Leverkusen, Bayern München, Stuttgart, Leipzig und Dortmund, die drei Spieltage vor Schluss nicht mehr von den Rängen 1 bis 5 verdrängt werden können.

Der zusätzliche Startplatz rührt daher, dass Deutschland schon jetzt als eine der beiden Top-Nationen der laufenden Europacup-Saison feststeht.

Frankfurt würde eine Niederlage womöglich nützen

Es ist allerdings sogar möglich, dass noch ein sechstes Team in den Genuss von Champions-League-Fussball kommt: Dann nämlich, wenn der BVB die aktuelle Ausgabe gewinnt und in der Bundesliga auf dem 5. Tabellenrang verbleibt. Sollte sich das Team von Edin Terzic in der heimischen Meisterschaft noch verbessern und den «Henkelpott» holen, würde der zusätzliche CL-Platz an die Uefa zurückgehen.

Das könnte am 34. und letzten Spieltag zu einer kuriosen Situation führen: Frankfurt, momentan auf Platz 6 und potenziell CL-Nutzniesser, empfängt dann Leipzig. Je nach Tabellenkonstellation würde die Eintracht mit einer Niederlage allenfalls verhindern, dass Dortmund noch an Leipzig vorbeizieht – würde dann aber auch eine Wette auf einen Finalsieg des BVB in der Champions League abschliessen. Das Endspiel findet erst zwei Wochen nach dem Bundesliga-Abschluss statt.

Voraussetzung für dieses Denkbeispiel ist natürlich, dass die «Schwarzgelben» den Halbfinal gegen PSG tatsächlich überstehen.

Mittelfeldteams hoffen auf Bayer-Sieg im Pokalfinale

Sie haben noch nicht genug vom Konjunktiv? Dann sei Ihnen noch das durchaus realistische Szenario, dass acht Bundesliga-Teams in der kommenden Spielzeit auf europäischem Parkett agieren, erläutert.

Sollte Leverkusen im DFB-Pokal-Final gegen Zweitligist Kaiserslautern siegen, ginge der Europa-League-Platz, der eigentlich für den Pokalsieger vorgesehen ist, an den Tabellensiebten. Der Achte würde dann die Playoff-Runde zur Conference League bestreiten.

Dadurch können sich auch Mannschaften, die den Klassenerhalt noch nicht auf sicher haben, leise Hoffnungen auf einen Europacup-Platz machen – so auch Borussia Mönchengladbach mit den Schweizern Gerardo Seoane, Nico Elvedi und Jonas Omlin. Die «Fohlen» sind momentan als 13. sieben Punkte von Rang 8 entfernt – und nur vier von Relegationsplatz 16.