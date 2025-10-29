Reals Starstürmer Vinicius Junior hat sich für seinen Wutausbruch im Clasico gegen den FC Barcelona (2:1) entschuldigt.

Legende: Verstand bei seiner Auswechslung die Welt nicht mehr Vinicius Junior. imago images/SOPA Images

Vinicius Junior nahm in einem Statement in den sozialen Medien Stellung zu seinem Verhalten nach dem Sieg im Duell mit Erzrivale Barcelona am vergangenen Sonntag und gab sich reumütig.

«Heute möchte ich mich bei allen Fans von Real Madrid für meine Verhaltensweise bei meiner Auswechslung entschuldigen», leitete der Brasilianer sein Statement ein. Er habe dies während des Trainings bereits persönlich getan, wolle sich auf diesem Wege aber noch einmal auch bei seinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen.

«Manchmal überkommt mich meine Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Ehrgeiz beruht auf meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht», sagte der 25-Jährige. Er wolle weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid kämpfen, «so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe.»

Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) durch Trainer Xabi Alonso wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück.