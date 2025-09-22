Nebst der Wahl zur Weltfussballerin und zum Weltfussballer wurden Preise in den folgenden Kategorien vergeben:
- Jaschin-Trophäe für die beste Leistung im Tor: Hannah Hampton (Chelsea) und Gianluigi Donnarumma (PSG, jetzt Manchester City). Yann Sommer (Inter Mailand) landete bei der Wahl auf Rang 3, Platz 2 ging an Liverpools Alisson Becker.
- Kopa-Trophäe für die beste U21-Leistung: Vicky Lopez (FC Barcelona) und Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Gerd-Müller-Trophäe für die meisten Tore: Ewa Pajor (FC Barcelona) und Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon, jetzt Arsenal)
- Johan-Cruyff-Trophäe für den Top-Coach: Sarina Wiegman (England Nationalteam Frauen) und Luis Enrique (Paris St-Germain).
- Team des Jahres: Arsenal Women und Paris St-Germain.
- «Sócrates Preis» für vorbildliches soziales Engagement: Xana Foundation zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die von onkologischen Erkrankungen und anderen schweren Krankheiten betroffen sind. Xana ist die verstorbene Tochter von PSG-Trainer Luis Enrique.
Real mit Boykott – PSG mit Ernstkampf
Mit Real Madrid und Paris SG blieben 2 prominente Klubs der «Ballon d'Or»-Verleihung fern. Während die Spanier den Anlass wie schon vor einem Jahr boykottierten, hatte das Fehlen von PSG einen Grund: Das Spiel der Pariser vom Sonntagabend in Marseille musste wegen starken Regenfällen verschoben werden und wurde neu am Montag angesetzt.