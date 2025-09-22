 Zum Inhalt springen

«Ballon d'Or»: Alle Gewinner Sommer muss Donnarumma den Vortritt lassen

Der Ex-Natikeeper wird bei der Wahl zum besten Torhüter an der «Ballon d'Or»-Gala 3. Hier die Übersicht aller Sieger.

22.09.2025, 22:30

Ein Mann im Anzug und eine Frau im Kleid auf einem roten Teppich.
Legende: War als einziger Schweizer nominiert Yann Sommer, an der Seite von Ehefrau Alina. Getty Images/Pascal Le Segretain

Nebst der Wahl zur Weltfussballerin und zum Weltfussballer wurden Preise in den folgenden Kategorien vergeben:

  • Jaschin-Trophäe für die beste Leistung im Tor: Hannah Hampton (Chelsea) und Gianluigi Donnarumma (PSG, jetzt Manchester City). Yann Sommer (Inter Mailand) landete bei der Wahl auf Rang 3, Platz 2 ging an Liverpools Alisson Becker.

  • Kopa-Trophäe für die beste U21-Leistung: Vicky Lopez (FC Barcelona) und Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Gerd-Müller-Trophäe für die meisten Tore: Ewa Pajor (FC Barcelona) und Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon, jetzt Arsenal)
  • Johan-Cruyff-Trophäe für den Top-Coach: Sarina Wiegman (England Nationalteam Frauen) und Luis Enrique (Paris St-Germain).
  • Team des Jahres: Arsenal Women und Paris St-Germain.
  • «Sócrates Preis» für vorbildliches soziales Engagement: Xana Foundation zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die von onkologischen Erkrankungen und anderen schweren Krankheiten betroffen sind. Xana ist die verstorbene Tochter von PSG-Trainer Luis Enrique.

Real mit Boykott – PSG mit Ernstkampf

Box aufklappen Box zuklappen

Mit Real Madrid und Paris SG blieben 2 prominente Klubs der «Ballon d'Or»-Verleihung fern. Während die Spanier den Anlass wie schon vor einem Jahr boykottierten, hatte das Fehlen von PSG einen Grund: Das Spiel der Pariser vom Sonntagabend in Marseille musste wegen starken Regenfällen verschoben werden und wurde neu am Montag angesetzt.

