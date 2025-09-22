Mit Real Madrid und Paris SG blieben 2 prominente Klubs der «Ballon d'Or»-Verleihung fern. Während die Spanier den Anlass wie schon vor einem Jahr boykottierten, hatte das Fehlen von PSG einen Grund: Das Spiel der Pariser vom Sonntagabend in Marseille musste wegen starken Regenfällen verschoben werden und wurde neu am Montag angesetzt.