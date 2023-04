Bayern München gewinnt das Bundesliga-Spitzenspiel und das erste Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel gegen den BVB diskussionslos mit 4:2.

Gregor Kobel leitet die Dortmund-Niederlage mit einem groben Patzer ein.

Die Münchner übernehmen damit wieder die Tabellenführung und liegen neu zwei Punkte vor dem BVB.

Das Entsetzen steht Gregor Kobel ins Gesicht geschrieben. Der BVB-Keeper wäre wohl am liebsten im Boden des Münchner Stadions versunken. Es läuft die 13. Minute im mit viel Spannung erwarteten Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayern München und dem BVB.

Kobel hat nach einem eigentlich zu lange geratenen Zuspiel von Dayot Upamecano genügend Zeit, die Situation zu klären. Doch der Schweizer Keeper schlägt beim Herauslaufen über den Ball, das Leder kullert ohne weitere Berührung ins Tor. Während die Bayern ausgelassen über die zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte Führung jubeln, ist Kobel untröstlich. Daran ändert auch der Zuspruch von Teamkollege Emre Can nichts.

Müller einmal mehr unkonventionell

Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass Kobel an diesem verkorksten BVB-Abend eine unglückliche Figur abgibt. Nur 10 Minuten später lässt er einen Weitschuss von Leroy Sané zu wenig seitlich abprallen, Thomas Müller staubt dankbar ab. Es ist bereits das zweite Tor des Routiniers, fünf Zeigerumdrehungen zuvor traf er in bester «Müller-Manier» mittels Oberschenkel zum 2:0.

Kobel-Patzer: Ein Drama in 5 Bildern

Bild 1 / 5 Legende: Gregor Kobel schlägt beim Herauskommen völlig unbedrängt über den Ball. imago images/Revierfoto Bild 2 / 5 Legende: Dieser kullert ohne weitere Berührung zum 1:0 für die Bayern ins Netz. imago images/MIS Bild 3 / 5 Legende: Sané jubelt über den Führungstreffer, Kobel schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. imago images/ActionPictures Bild 4 / 5 Legende: Der Schweizer Torhüter kann nicht glauben, was eben passiert ist. imago images/Ulrich Wagner Bild 5 / 5 Legende: Da hilft auch der Trost von Teamkollege Emre Can wenig. imago images/Ulrich Wagner

Die Träume des BVB, den Vorsprung auf die Bayern in der Tabelle auf 5 Punkte auszubauen, platzen jäh. Die Gäste sind auch nach der Pause lange zu keiner Reaktion fähig und müssen gar das 0:4 hinnehmen. Kingsley Coman verwertet ein perfekt getimtes Zuspiel von Sané in der 50. Minute souverän, nachdem er den Angriff in der eigenen Hälfte selbst lancierte.

Die beiden Tore durch Can und Donyell Malen in der Schlussviertelstunde sind schliesslich nur noch Resultatkosmetik, sprechen aber für die intakte Moral im Dortmunder Team.

Gelungene Premiere für Tuchel

Thomas Tuchel darf sich damit über einen gelungenen Einstand als Bayern-Trainer freuen. Der für den entlassenen Julian Nagelsmann gekommene Coach beweist mit der Aufstellung von Sané und Müller ein goldenes Händchen. Yann Sommer erlebt im Tor der Bayern einen bis kurz vor Schluss geruhsamen Abend.

In der Tabelle grüsst der Serienmeister nun wieder von der Spitze. Der Vorsprung auf Dortmund beträgt 2 Punkte, auf Rang 3 folgt mit 5 Punkten Rückstand Urs Fischers Union Berlin.