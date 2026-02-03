Bis am 23. März muss Inter Mailand ohne Auswärtsfahrer auskommen. Grund ist ein Böllerwurf in der letzten Partie.

Legende: Treten vorerst keine Auswärtsfahrten an Die Fans von Inter Mailand. IMAGO / ABACAPRESS

Harte Strafe für Inter Mailand: Das italienische Innenministerium sperrt die Fans des Traditionsklubs bei Auswärtsspielen nach dem Böllerwurf im Spiel bei US Cremonese bis zum 23. März aus. Die einzige Ausnahme bildet das Spiel gegen den Stadtrivalen Milan am 8. März.

Damit setzt das Innenministerium sein hartes Durchgreifen fort. Zuvor waren bereits Anhänger von Lazio Rom, Meister Napoli, der AS Rom und Fiorentina mit einem Reiseverbot belegt worden. Am Sonntag war aus dem Inter-Block ein Böller in Richtung Cremoneses Torhüter Emil Audero geflogen. Der Knallkörper detonierte in unmittelbarer Nähe von Audero, der kurzzeitig benommen zu Boden ging. Der Torhüter konnte die Partie nach kurzer Unterbrechung aber fortsetzen.

Täter mit Folgeschäden

Die Polizei hat einen mutmasslichen Täter ausgemacht. Der Anhänger der «Nerazzurri» habe durch die Explosion eines weiteren Feuerwerkskörpers mehrere Finger verloren und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach seiner Entlassung solle er festgenommen werden, teilte die Polizei am Montag mit.