Nach den Corona-Party-Vorwürfen setzt Gladbach am Freitag wieder auf Breel Embolo. Gegessen ist die Affäre indes noch lange nicht.

Rose kündigt Embolo-Rückkehr an – Wahrheitssuche geht weiter

Die Diskussionen über Breel Embolos Teilnahme an einer nächtlichen Party in Corona-Zeiten wollte Gladbach-Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach schnell beenden. «Breel ist gegen Dortmund dabei», sagte Rose nach dem glücklichen 1:0 gegen Werder Bremen mit Blick auf den Rückrundenauftakt am Freitag der ARD.

Doch mit der Rückkehr in den Kader ist das leidige Thema noch längst nicht abgehakt. «Im Optimalfall finden wir alle Mittel und Wege, die Wahrheit herauszubekommen. Ich glaube schon, dass das Breels Anwälte jetzt auch übernehmen werden», sagte Rose. «Wenn er mir sagt, dass er nicht dabei war, dann glaube ich ihm das», stärkte er dem Schweizer Nati-Spieler den Rücken.

Für die Gladbacher geht es nun darum, ob der gegen Bremen aus dem Kader gestrichene Stürmer gegenüber dem Klub die Wahrheit sagt. Embolo hatte versichert, «kein Teil der Party gewesen zu sein.» Vielmehr habe er einen Freund in unmittelbarer Nachbarschaft des Lokals besucht, um gemeinsam Basketball zu schauen.

Wir werden als Mannschaft schon auch hart ins Gericht gehen und das deutlich ansprechen.

«Wir haben intern ein sehr gepflegtes und ehrliches Miteinander. Wenn er sagt, dass er nicht da war, dann ist das so. Da stehe ich dahinter», betonte Teamkollege Christoph Kramer gegenüber ARD. Nati-Goalie Yann Sommer meinte: «Er wird daraus lernen, und wir werden ihn unterstützen. Aber wir werden als Mannschaft schon auch hart ins Gericht gehen und das deutlich ansprechen.»