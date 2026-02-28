Legende: So sieht Erlösung aus Jovan Milosevic schiesst Werder nach 13 Spielen endlich wieder zum Sieg. imago images/Nordphoto

Werder Bremen feiert im Keller-Duell mit Heidenheim einen 2:0-Sieg.

Urs Fischers Mainz muss in Leverkusen spät den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

Der Gipfel Dortmund – Bayern München steigt um 18:30 Uhr.

Aufatmen an der Weser: Werder Bremen hat sich dank des 2:0-Erfolgs gegen Schlusslicht Heidenheim auf den Relegationsplatz gehievt. Ausgerechnet Jovan Milosevic erlöste das Team von Trainer Thioune nach einer knappen Stunde per Kopf. Der Serbe hatte in der ersten Halbzeit das leere Tor verfehlt. Ein Heidenheimer Eigentor markierte den Schlusspunkt.

St. Pauli feierte bei Hoffenheim einen 1:0-Auswärtssieg und liegt einen Punkt vor Bremen neu auf Platz 15. Kurz vor der Pause gelang Mathias Pereira Lage per Kopf nach Massflanke von Manolis Saliakas das Tor des Tages für den Kiez-Klub.

Luft verschaffte sich auch Borussia Mönchengladbach. Die «Fohlen» gewannen zuhause in extremis 1:0 gegen Union Berlin. In der 94. Minute verwandelte Kevin Diks einen Foulpenalty.

Mainz (mit Captain Silvan Widmer) steckt weiter im Abstiegssumpf. Das Team von Urs Fischer führte bis zur 88. Minute in Leverkusen, ehe Jarell Quansah für die «Werkself» ausglich.

Resultate