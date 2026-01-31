Legende: Klatscht Beifall Urs Fischer darf sich über 3 Punkte in Leipzig freuen. imago images/Matthias Koch

In der 40. Minute schien die Partie in Leipzig ihren erwarteten Lauf zu nehmen: Conrad Harder brachte Champions-League-Aspirant Leipzig gegen Mainz in Führung. Das Team von Urs Fischer zeigte sich davon unbeeindruckt und glich noch vor der Pause durch Nadiem Amiri aus. Nur 4 Minuten nach dem Seitenwechsel vollendete Silas mit seinem 1. Saisontreffer die überraschende Wende. Es blieb beim 2:1 für die Mainzer, die damit den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze mindestens vorübergehend auf 4 Punkte ausbauten.

Frankfurter Horrorserie geht weiter

Aleix Garcia brachte mit seinem 3:1 in der 93. Minute den Auswärtssieg Leverkusens (mit Jonas Omlin auf der Bank) in Frankfurt in trockene Tücher. Er verlängerte damit eine unrühmliche Serie der Frankfurter. Im 5. Bundesliga-Spiel 2026 kassierte die Eintracht zum 5. Mal 3 Gegentreffer. Immerhin: Gegen Leverkusen steigerten sich die Frankfurter nach dem Seitenwechsel. Robin Koch verkürzte auf 1:2 (50.), doch ab der 71. Minute mussten die Gastgeber in Unterzahl agieren und rannten vergeblich an.

Bundesliga