Legende: Kann die Bayern nur in der Anfangsphase ärgern Nati- und Freiburg-Shootingstar Johan Manzambi (r.). Keystone/AP Photo/Matthias Schrade

Johan Manzambi trifft zur 2:0-Führung gegen die Bayern – geht dann aber dennoch mit einer Kanterniederlage vom Platz (2:6).

Auch Dortmund-Goalie Gregor Kobel gibt in der 11. Bundesliga-Runde gegen Stuttgart eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand.

Im Schweizer Duell gewinnt Augsburg mit Fabian Rieder und Cédric Zesiger gegen Hamburg mit Miro Muheim.

In der 17. Minute dachte sich wohl manch Bundesliga-Zuschauer: Können die Bayern in dieser Saison doch verlieren? Soeben traf Nati-Youngster Johan Manzambi zum 2:0 in München – fünf Minuten zuvor hatte Yuito Suzuki bereits das Skore eröffnet. Freiburg schockte die Bayern in der heimischen Allianz Arena.

Die Bayern wären aber nicht die Bayern, wenn sie diesen Rückstand nicht bereits zur Pause wieder wettgemacht hätten. Allen voran Shootingstar Lennart Karl spielte gross auf, erzielte erst den Anschlusstreffer (22.) und legte dann praktisch mit dem Pausenpfiff mustergültig auf Michael Olise auf.

Nach dem Seitenwechsel riss der amtierende Meister endgültig das Zepter an sich. Dayot Upamecano (55.), Harry Kane (60.), der eingewechselte Nicolas Jackson (78.) und erneut Olise (85.) machten den klaren Münchner Sieg doch noch fest.

Auch Kobel gibt 2:0-Führung aus der Hand

Für Borussia Dortmund verlief der Bundesliga-Nachmittag ähnlich wie für Freiburg. Mit einer komfortablen 2:0-Führung nach Toren von Emre Can (34., per Penalty) und Maximilian Beier (41.) gingen die BVB-Spieler in die Kabine. Dann entwickelte sich Stuttgart-Stürmer Deniz Undav zum Dortmunder Schreckgespenst. Mit zwei Treffern glich der Deutsche das Spiel aus. Nati-Goalie Gregor Kobel ist bei beiden Gegentoren machtlos.

Dann folgte eine hitzige Schlussphase. Erst brachte Karim Adeyemi, der letzte Woche wegen Waffenbesitzes in den Schlagzeilen gestanden hatte, den Signal Iduna Park mit seinem Tor zum Ausrasten (89.), doch dann glich Stuttgart wieder aus (3:3). Durch – wer denn sonst – Deniz Undav.

Rieder und Zesiger schlagen Muheim

Im Schweizer Duell zwischen Fabian Rieder und Cédric Zesiger mit Miro Muheim gingen erstere beide als Sieger vom Platz. Augsburg schlug den HSV dank eines Treffers des Ex-Basel-Spielers Anton Kade mit 1:0. Nico Elvedi mit Borussia Mönchengladbach feierte den dritten Liga-Sieg in Serie: ein lockerer 3:0-Erfolg bei Schlusslicht Heidenheim.

