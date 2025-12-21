Die Mainzer von Trainer Urs Fischer spielen gegen die Hamburger 0:0 und warten weiter auf einen Heimsieg.

Schlusslicht Mainz hat seinen Europapokal-Schwung nicht mit in die Bundesliga genommen und das nächste Erfolgserlebnis verpasst. Die Mannschaft des neuen Trainers Urs Fischer kam im wichtigen Duell mit dem FC St. Pauli nur zu einem 0:0 und wartet seit zehn Monaten auf einen Heimsieg in der Liga.

Nach dem Erfolg der Mainzer in der Conference League gegen Samsunspor (2:0), durch den der direkte Einzug in den Achtelfinal gelungen war, und dem 2:2 zuvor bei Bayern München fehlte es allerdings komplett an offensiver Durchschlagskraft. Mainz bleibt im Kampf um den Klassenerhalt mit acht Punkten deutlich hinter dem rettenden 15. Platz zurück, der Rückstand beträgt sechs Zähler. Auf den Tabellen-16. St. Pauli fehlen weiter vier Punkte. Mainz-Captain Silvan Widmer wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Bayern ohne Probleme

Der Leader aus Bayern setzte sich am Sonntagabend beim Vorletzten Heidenheim standesgemäss durch. Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Diaz und Harry Kane trafen beim klaren 4:0-Auswärtssieg.

