Letztes Wochenende war die Meisterfeier der Bayern vor eigenem Publikum noch ausgefallen. Obwohl die Münchner Dortmund gleich mit 6:0 aus dem Stadion schossen, reichte es wegen dem Sieg Schalkes gegen Freiburg noch nicht zum Titel.

Korrektur nach Fehlstart

Die erste Gelegenheit, aus eigener Kraft alles klar zu machen, nutzte das Team von Coach Jupp Heynckes aber. In Augsburg erlebten die Bayern zwar einen Fehlstart und gerieten durch ein Eigentor von Niklas Süle in der 18. Minute in Rückstand. Noch vor der Pause konnten Corentin Tolisso und James Rodriguez die Partie aber drehen. Arjen Robben und Sandro Wagner sorgten in der 2. Halbzeit für die Entscheidung.

Auch das Triple ist noch möglich

Für die Münchner ist es der insgesamt 28. deutsche Meistertitel. Zum 6. Mal in Folge waren sie in der heimischen Liga nicht zu stoppen. In dieser Saison winkt dem FC Bayern gar noch das zweite Triple der Klub-Geschichte nach 2012/13. Im DFB-Pokal kommt es im Halbfinal zum Duell mit Leverkusen. In der Champions League hat München das Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla 2:1 gewonnen.