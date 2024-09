Das Mailänder Derby elektrisiert in der Serie A die Massen. Bleiben Yann Sommer und Inter auf der Erfolgsspur?

Inter will Super-Serie gegen Milan fortsetzen

Legende: Hält er seinen Kasten gegen MIlan rein? Yann Sommer. Imago/IPA Sport

6 Siege in Folge: Dies die Traumbilanz von Inter Mailand im Stadtderby gegen Milan in den letzten 2 Jahren. Sowohl in der Serie A als auch im Supercup und in der Champions League setzten sich die «Nerazzurri» durch.

Auch im 240. «Derby della Madonnina» vom Sonntag ist das Team um Keeper Yann Sommer favorisiert. Inter ist in der Meisterschaft noch ungeschlagen und rang am Mittwoch in der Champions League dem grossen Manchester City ein 0:0 ab.

Fonsecas Stuhl wackelt – Terzic im Anflug?

Die AC Milan mit Stürmer Noah Okafor liegt mit nur 5 Punkten aus 4 Spielen im Mittelfeld der Tabelle und hat auch seinen CL-Auftakt gegen Liverpool in den Sand gesetzt (1:3). Der neue Trainer Paulo Fonseca sieht sich bereits starker Kritik ausgesetzt. Laut einem Sky-Bericht hat Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic bei Ex-Dortmund-Coach Edin Terzic angefragt, ob er die «Rossoneri» übernehmen wolle.

Damit ergäbe sich für Okafor eine neue Ausgangslage. Der Schweizer hat derzeit keine Stammplatz-Garantie. Bei Milans klarem 4:0 über Schlusslicht Venedig am letzten Samstag wurde er nach 65 Minuten eingewechselt. Ein Tor nach wettbewerbsübergreifend fünf Teileinsätzen stehen beim 24-Jährigen zu Buche.

Allzu gerne würde Okafor am Sonntag natürlich seinen ehemaligen Nati-Kollegen Sommer im Inter-Tor überwinden. Der 35-jährige Sommer hat in bislang vier Liga-Spielen drei Gegentore kassiert. Damit liegt er derzeit hinter seiner Quote vom letzten Jahr (34 Einsätze, 19 Gegentore).

Zwei Rekorde winken

In der «ewigen» Derby-Rangliste, in der Ernstkämpfe seit 1909 geführt werden, führt Inter übrigens mit 91:79 Siegen. Sieben Siege in Folge hat noch keiner der Mailänder Klubs geschafft.

Ein anderer Rekord ist laut der Zeitung Il Giorno in Sachen Einnahmen möglich: Im San Siro werden über 75'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, was einen Umsatz von rund 7 Millionen Euro ergäbe. Der bisherige Serie-A-Rekord liegt demnach bei 6,6 Millionen Euro (Inter-Juventus im Jahr 2019).