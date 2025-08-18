Legende: War mit seinen Vorderleuten nicht zufrieden Gregor Kobel. IMAGO Images/Steinsiek.ch

Borussia Dortmund gewinnt im DFB-Pokal in Runde 1 dank Nati-Goalie Gregor Kobel gegen Essen.

Mit Cedric Itten, der Düsseldorf mit einem Tor hilft, brilliert ein weiterer Schweizer.

Mainz mit Captain Silvan Widmer zittert sich gegen Dresden eine Runde weiter.

Der Favorit wankte, fiel aber nicht: Nur mit viel Mühe hat Borussia Dortmund eine historische Pleite im DFB-Pokal vermieden. Beim 1:0 beim kleinen Nachbarn Rot-Weiss Essen rettete Serhou Guirassy mit seinem Tor in der Schlussphase (79.) den schwachen BVB, der beim aktuellen Drittligisten zuletzt 1960 verloren hatte – damals noch in der Oberliga West.

Vor fast 20'000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Hafenstrasse geriet das Team von Trainer Niko Kovac nur dank Nati-Goalie Gregor Kobel nicht in Rückstand. Der Schweizer rettet mehrmals in extremis.

Itten bringt Düsseldorf in Front

Auch Fortuna Düsseldorf ist nur mit Mühe in die 2. Runde eingezogen. Der Zweitligist setzte sich nach Startschwierigkeiten zum Auftakt mit 4:2 bei Drittliga-Aufsteiger Schweinfurt durch und fuhr den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison ein. Die ersten beiden Ligapartien hatte die neue Mannschaft von Cedric Itten verloren.

Legende: Völlig alleine gelassen Cedric Itten reagiert nach einem Abpraller am schnellsten und trifft gegen Schweinfurt zum 2:1. IMAGO Images/Frank Scheuring

Nach 0:1-Rückstand und dem Ausgleich durch Shinta Appelkamp (66.) war es der Schweizer, der seine Farben erstmals in Front schoss (68.). Die Vorentscheidung zum 3:2 fiel nur 4 Minuten später.

Widmer spielt bei Sieg durch

Ebenfalls eine Runde weiter ist Mainz 05 mit Captain Silvan Widmer. Der Bundesligist unter der Führung von Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen mühte sich gegen Zweitligist Dresden zu einem 1:0-Erfolg. Nadiem Amiri sorgte mit einem herrlichen Freistoss-Tor für die Entscheidung zuungunsten des Teams mit dem Schweizer Trainer Thomas Stamm.

