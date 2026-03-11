Am Mittwoch stehen im DFB-Pokal der Frauen zeitgleich alle Viertelfinals auf dem Programm.

Legende: Positive Erinnerungen Im letzten Direktduell jubelten Noemi Ivelj, Géraldine Reuteler und Nadine Riesen (v.l.n.r.) im November über einen 3:2-Erfolg in Wolfsburg. Imago/Fotostand

Lediglich 4 Tage nach dem 4:1-Sieg der Nati auf Malta kommt es für Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und Noemi Ivelj mit Frankfurt zum Cup-Kracher in Wolfsburg. Die 3 Schweizerinnen gastieren dabei beim einstigen Seriensieger. Von 2015 bis 2024 stemmten die «Wölfinnen», bei denen Smilla Vallotto zuletzt angeschlagen fehlte, den Pokal sagenhafte 10 Mal in Folge in die Höhe.

Die Viertelfinals in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen VfL Wolfsburg (Smilla Vallotto) - Eintracht Frankfurt (Géraldine Reuteler, Nadine Riesen, Noemi Ivelj) SGS Essen (Ella Touon) - Werder Bremen (Amira Arfaoui) Hamburger SV - Bayern München Carl Zeiss Jena (Elena Mühlemann) - SC Sand (2. Bundesliga)

Inzwischen weht im deutschen Frauen-Fussball aber ein anderer Wind. Weit vor Wolfsburg und Frankfurt auf den Rängen 2 und 3 in der Bundesliga schreitet Bayern München dem nächsten Meistertitel entgegen. Die Münchnerinnen, die letztes Jahr Wolfsburg als Pokalsieger abgelöst hatten, feierten auf nationaler Ebene in den letzten 38 Spielen 37 Siege.

Im Cup-Viertelfinal trifft Bayern nun auswärts auf Aufsteiger HSV. In den beiden restlichen Duellen könnten noch 3 weitere Schweizerinnen zum Einsatz kommen. Ella Touon empfängt mit Essen Amira Arfaouis Werder Bremen. Der letzte verbliebene Zweitligist Sand gastiert bei Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit Verteidigerin Elena Mühlemann.