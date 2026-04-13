Marie-Louise Eta ist bei Union als erste Cheftrainerin in der Bundesliga installiert worden. Die Expertin ordnet ein.

«Der Berliner Weg kann jetzt durchaus über Deutschland hinaus Schule machen», sagt SRF-Reporterin Seraina Degen. Die Baselbieterin beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Frauenfussball.

Erfreut hat Degen die jüngste Meldung vom Samstagabend aus der Bundesliga: Marie-Louise Eta wurde bei Union Berlin zur Cheftrainerin befördert – als erste Frau in einem solchen Amt in der höchsten Männer-Liga Deutschlands. Die 34-Jährige hatte zuvor die U19-Junioren von Union trainiert.

Wenn Eta jetzt halbwegs erfolgreich sein wird, wird ihr Geschlecht vielleicht einst keine Rolle mehr spielen.

Noch immer viele Ungewissheiten

«Wenn Eta jetzt halbwegs erfolgreich sein wird, wird ihr Geschlecht vielleicht einst keine Rolle mehr spielen», hofft Degen. Ungewiss sei jetzt aber, «wie das Stadion, das mediale Umfeld und eine von Männern dominierte Sportart auf eine Frau als Chefin reagieren wird».

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Erst am Donnerstag wird Eta offiziell vorgestellt und erstmals vor die Medien treten, bis dahin kann sie sich «in Ruhe» einarbeiten. Das Engagement ist vorerst auf die restlichen fünf Partien im Saisonschlussspurt befristet – Eta als dauerhafte Lösung schliesst Union zumindest nicht aus.

Grosser Vorsprung für die Männer

Etas Ernennung ist ein Meilenstein in der Geschichte des Frauenfussballs in Deutschland, der erst seit 1990 eine eigene Frauen-Bundesliga kennt.

«Die Männer haben einen jahrzehntelangen Vorsprung», so Degen, «in der sportlichen Entwicklung, in der medialen Sichtbarkeit und zum Beispiel auch in der Trainerausbildung. Da wurden die Frauen lange nicht gefördert, das ändert sich aber aktuell.»

«Breiter Horizont» in Berlin

Weshalb genau Union Berlin für diese Premiere sorgte, erklärt Degen so: «Es ist ein Klub mit breitem Horizont, der auch das Frauenteam in der 1. Bundesliga stark fördert. Deshalb herrschen günstige Voraussetzungen, dass dieses Wagnis aufgehen wird.»

Am Samstag sitzt Eta im Spiel gegen den VfL Wolfsburg erstmals als Chefin auf der Bank.

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