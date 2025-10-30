Legende: Nahm das Urteil mit Genugtuung zur Kenntnis Real-Präsident Florentino Perez. imago images/NurPhoto

Ein Madrider Gericht hat am Mittwoch in der Berufungsinstanz bestätigt, dass die Uefa ihre «marktbeherrschende Stellung missbraucht» habe, um die Einführung der europäischen Super League im Jahr 2021 zu verhindern. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor.

Die Tragweite der aktuellen Gerichts-Entscheidung aus Madrid ist jedoch ungewiss, da sie eine Regelung sanktioniert, die die Uefa bereits im Juni 2022 überarbeitet hat und 2024 aktualisiert wurde. Real Madrid «begrüsste» das Urteil als Unterstützer der Super-League-Idee hingegen ausdrücklich. Klub-Präsident Florentino Pérez kündigte sogar eine «Schadensersatzklage» in der Höhe von 4 Milliarden Euro an.

Die Uefa nahm das Urteil «zur Kenntnis» und werde es «sorgfältig prüfen», bevor man über «weitere Schritte entscheidet», hiess es in einer Stellungnahme. Die «aktuellen Zulassungsregeln» blieben «weiterhin uneingeschränkt in Kraft» und würden europäische Wettbewerbe «nach objektiven, transparenten, nicht diskriminierenden und verhältnismässigen Kriterien» gewährleisten.