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Folgt Maresca? Guardiola befeuert Abschiedsgerüchte: «Schauen und reden»

Starcoach Pep Guardiola hat seine Zukunft nach der verspielten Meisterschaft offen gelassen.

20.05.2026, 09:58

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Nach dem verpassten Titel vermied Pep Guardiola ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft bei ManCity: «Ich kann nur sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe», meinte der Katalane nach dem 1:1 bei Bournemouth, das Arsenal den Titel auf der Couch bescherte.

«Die erste Person, mit der ich reden muss, ist mein Vorsitzender», meinte Guardiola bei Sky, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: «Wir haben entschieden, dass wir am Ende der Saison schauen und reden. Dann treffen wir eine Entscheidung.»

Maresca steht bereit

Guardiola soll City übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem letzten Saisonspiel gegen Aston Villa verlassen, als Nachfolger sein früherer Assistent Enzo Maresca feststehen, der im Januar bei Chelsea entlassen worden war.

Zwei Männer in Wintermänteln in einem Stadion, einer gestikuliert energisch.
Legende: Guardiolas möglicher Nachfolger Enzo Maresca. IMAGO / Action Plus

Dass City drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph gegen Chelsea nicht an seine Leistungsgrenze gekommen war, führte Guardiola auf die geringe Vorbereitungszeit zurück. Seinem Trainerkollegen Mikel Arteta gratulierte er fair: «Sie haben es verdient. Für Mikel wird es besonders sein, er hat so viel Arbeit reingesteckt.»

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