Auf internationaler Ebene machen gleich mehrere Schweizerinnen von sich reden. Ein kleiner Überblick.

Legende: Torpremiere bei Como Alisha Lehmann. imago images/Gribaudi

Svenja Fölmli hat im 2. Bundesliga-Spiel zum 1. Mal getroffen. Beim 1:0-Sieg Freiburgs gegen Köln machte sie sich mit ihrem Kopfballtor zur Matchwinnerin. Die 23-jährige Luzernerin war nicht die einzige Schweizer Söldnerin, die sich an diesem Wochenende in die Torschützenliste eintrug.

Werders Amira Arfaoui versuchte ihr Glück gegen Nürnberg aus grosser Distanz – und markierte prompt das 2:0. Am Schluss hiess es 4:1 für Bremen. Alayah Pilgrim und Alisha Lehmann feierten im italienischen Cup persönliche Erfolgserlebnisse. Der eingewechselten Pilgrim von der AS Roma gelang gegen Sassuolo in der 87. Minute der 3:0-Schlusspunkt. Lehmann avancierte wie Fölmli zur Siegtorschützin. In der 78. Minute entschied sie für Como das Derby gegen Inter Mailand (1:0). Es war ihr 1. Pflichtspieltreffer für den neuen Klub.

Beney mit Startelf-Debüt

Manchester Citys Iman Beney durfte in der englischen Super League erstmals von Anfang an ran und zeigte bis zu ihrer Auswechslung nach einer Stunde einige gelungene Aktionen. Die Partie gegen Brighton ging 1:2 verloren.