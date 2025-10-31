Mehr als 2 Jahre nach Beginn der Renovierung wird Barça in sein Stadion zurückkehren – für ein öffentliches Training.

Legende: Aktuell noch eine Baustelle Das Camp Nou in Barcelona. Reuters/Albert Gea

Das öffentliche Training von Barcelona im renovierten Camp Nou am 7. November soll als «operationeller Test» dienen, um eine teilweise Wiedereröffnung vorzubereiten. Diese wurde bereits mehrfach verschoben und ist nun bis Ende 2025 geplant.

Zugelassen sind von der Stadtverwaltung Barcelonas maximal 27'000 Besucher. Bis eine definitive Rückkehr ins Camp Nou möglich ist, spielt der FC Barcelona weiterhin im Olympiastadion von Montjuïc.

Europarekord beim Fassungsvermögen

Die Verzögerungen bei den Bauarbeiten bedeuten einen erheblichen finanziellen Verlust für den Klub, der dringend auf die Einnahmen seines Stadions angewiesen ist, um wieder wirtschaftliche Stabilität zu erlangen.

Der FC Barcelona schätzt die Gesamtkosten der umfassenden Renovierung auf 1,5 Milliarden Euro. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Stadion 105'000 Zuschauer fassen – ein Rekord in Europa.