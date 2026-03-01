Legende: Dürfen weiter vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen Die jubelnden Arsenal-Spieler, hier nach dem 2:1 durch Jurrien Timber (Mitte). imago images/Sportimages

Premier League: Knapper Derbysieg für Leader Arsenal

Eine Woche nach dem Sieg im «North-London-Derby» gegen Tottenham (4:1) gewann Arsenal erneut gegen ein Londoner Team. Beim 2:1-Heimerfolg über Chelsea konnten sich die Mannen von Mikel Arteta wieder einmal auf ihre Standardstärke berufen. Sowohl William Saliba (21.) als auch Jurrien Timber (65.) erzielten ihre Tore nach Eckbällen. Piero Hincapiés Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:1 (45.+2) fiel ebenfalls nach einer Ecke. Trotz Pedro Netos roter Karte (70.) musste Arsenal noch um den Vollerfolg zittern: Tief in der Nachspielzeit wurde Chelsea der 2:2-Ausgleich wegen Abseits aberkannt.

Resultate