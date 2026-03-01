Legende: Dürfen weiter vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen Die jubelnden Arsenal-Spieler, hier nach dem 2:1 durch Jurrien Timber (Mitte). imago images/Sportimages

Premier League: Knapper Derbysieg für Arsenal

Eine Woche nach dem 4:1 über Tottenham hat Arsenal erneut ein London-Derby gewonnen. Beim 2:1-Heimerfolg über Chelsea baute der Leader auf seine Standardstärke. William Saliba (21.) und Jurrien Timber (65.) trafen nach Eckbällen. Trotz Pedro Netos roter Karte (70.) zitterte Arsenal in Überzahl noch um den Vollerfolg: Tief in der Nachspielzeit wurde Chelsea der vermeintliche 2:2-Ausgleich wegen Abseits aberkannt.

Bundesliga: Wolfsburg im Abstiegssumpf

Dank einem klaren 4:0 gegen Wolfsburg bleibt Stuttgart (mit Luca Jaquez) auf Kurs Richtung Champions League. Ganz anders sieht die Gemütslage bei den Wölfen aus, die auf Rang 17 abgerutscht sind. Druck auf die CL-Plätze macht Leipzig, das beim HSV trotz eines verschossenen Penaltys knapp mit 2:1 gewann. Der SC Freiburg musste sich nach einem 0:2 in Frankfurt vom Gegner überholen lassen und liegt neu nur noch auf Rang 8.

Can im Pech Box aufklappen Box zuklappen Dortmunds Captain Emre Can hat sich am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, fällt monatelang aus und verpasst damit auch die WM-Endrunde.

Resultate