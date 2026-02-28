 Zum Inhalt springen

Spitzenspiel in der Bundesliga Dank Kane: Bayern gewinnt packendes Duell in Dortmund 3:2

Dank zwei Toren von Harry Kane hat Bayern München den Angriff von Borussia Dortmund abgewehrt und den 35. Meistertitel weiter fest im Blick.

28.02.2026, 20:40

Nati-Goalie Gregor Kobel ahnt die Ecke, kann den Penalty-Treffer von Harry Kane aber nicht verhindern.
Legende: Nicht gut genug Nati-Goalie Gregor Kobel ahnt die Ecke, kann den Penalty-Treffer von Harry Kane aber nicht verhindern. imago images/Eibner

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann ein umkämpftes Spitzenspiel beim Tabellenzweiten 3:2 und baute ihren Vorsprung auf 11 Punkte aus. Im Saisonendspurt haben die Bayern nun alle Trümpfe in der Hand, dem BVB droht hingegen nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League eine weitere titellose Saison.

Nico Schlotterbeck (26.) hatte den BVB mit einem sehenswerten Kopfball vom ersten Heimsieg gegen die Bayern seit November 2018 träumen lassen. Doch der Rekordmeister konterte durch Kane (54.). Der Engländer krönte eine starke Kombination über Joshua Kimmich und Serge Gnabry. In der 70. Minute verwandelte der Stürmerstar einen Foulelfmeter zum 2:1. Nati-Goalie Gregor Kobel ahnte die richtige Ecke und war noch mit den Fingerspitzen am Ball dran. Kane steht nach 24 Spielen bei 30 Toren.

Dortmund gab nicht auf. Daniel Svensson (83.) glich spektakulär per Volley aus und liess daraufhin einen Salto folgen. Doch die Freude der Hausherren währte nur kurz. Kimmich (87.) drosch den Ball aus rund 10 Metern in die Maschen.

