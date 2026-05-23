Legende: Völlig losgelöst Oliver McBurnie nach seinem Treffer, der den Aufstieg bedeutet. Keystone/AP/John Walton

Premier League: Hull gewinnt Millionenspiel

Hull City heisst der dritte Aufsteiger in die englische Premier League. Im Playoff-Final im Londoner Wembley gegen Middlesbrough gelang Oliver McBurnie das entscheidende 1:0 in der 5. Minute der Nachspielzeit. Mit Hull City steigt der Sechste der regulären Championship-Saison auf. Die anderen beiden Aufsteiger sind Coventry und Ipswich, die sich als Erst- und Zweitplatzierte den Platz in der Premier League ohne Umweg über die Playoffs sicherten. Für Hull City mit dem ehemaligen Basler Liam Millar im Kader kommt der Erfolg, der Mehreinnahmen von über 200 Millionen Franken sichert, überraschend. In der letzten Saison hatte der Klub den Abstieg in die 3. Liga nur dank des besseren Torverhältnisses verhindert. Letztmals spielte Hull City 2016/2017 in der Premier League.

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