Fussball aus den Topligen Inter gibt Punkte ab – Okafor verpasst FA-Cup-Final

26.04.2026, 20:00

Legende: Wird vom Elfmeterpunkt aus bezwungen Yann Sommer im Inter-Tor. Imago/LaPresse

Serie A: Inter spielt bei Torino 2:2

Inter Mailand hat auf dem Weg zum 21. italienischen Meistertitel einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Die «Nerazzurri» kamen bei Torino trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Nach den Toren von Marcus Thuram (23.) und Yann Bisseck (61.) gelang Giovanni Simeone erst der Anschlusstreffer (70.), ehe Nikola Vlasic Inter-Goalie Yann Sommer per Penalty bezwang (79.). Die Mailänder liegen 4 Runden vor Schluss noch 10 Punkte vor dem ersten Verfolger Napoli.

FA Cup: Okafors Leeds unterliegt Chelsea

Chelsea ist Manchester City in den FA-Cup-Final gefolgt. Die «Blues» bezwangen Leeds United im 1. Spiel nach der Entlassung von Trainer Liam Rosenior mit 1:0. Das goldene Tor gelang Chelsea-Captain Enzo Fernandez per gut platziertem Kopfball. Noah Okafor wurde bei Leeds in der 74. Minute ausgewechselt. Das Endspiel steigt am 16. Mai.

