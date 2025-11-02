Legende: Wieder in Tuchfühlung mit Spitzenreiter Napoli Inter Mailand mit Piotr Zielinski. Imago Images/Abacapress

Italien: Inter gewinnt spät dank Eigentor

Inter Mailand ist dank dem 2:1-Auswärtssieg in der 10. Runde der Serie A bei Hellas Verona wieder bis auf einen Punkt an Leader Napoli herangerückt. Das Spiel avancierte für Yann Sommer und Manuel Akanji, die bei den «Nerazzurri» beide durchspielten, zur Zitterpartie. Der Siegtreffer fiel erst in der 94. Minute – und das durch ein Eigentor. Auch Remo Freulers Bologna feierte mit einem 3:1 gegen Parma einen Sieg. Der Schweizer Captain musste in der 56. Minute mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Parmas Sascha Britschgi absolvierte 78 Minuten.

LaLiga: Barcelona schlägt Elche

Barcelona ist auch dank einem frühen Doppelschlag in der Liga wieder auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Lamine Yamal (9.) und Ferran Torres (11.) brachten «Barça» auf Kurs. Auf Rafa Mirs 1:2 kurz vor der Halbzeit antwortete Marcus Rashford, der zum «Spieler des Spiels» ausgezeichnet wurde, in der 61. Minute mit dem 3:1.

Resultate