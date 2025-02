Legende: Grosse Enttäuschung ... ... bei den Liverpool-Verteidigern Jarell Quansah und Kostas Tsimikas. Reuters/Peter Cziborra

FA Cup: Zweitligist wirft Liverpooler B-Elf raus

Der FC Liverpool hat sich im englischen FA Cup blamiert. Der klar favorisierte Tabellenführer der Premier League unterlag in der 4. Runde sensationell beim Zweitligisten Plymouth Argyle 0:1 und verpasste den Einzug in den Achtelfinal. Ryan Hardie (52.) verwandelte für den Aussenseiter einen Elfmeter, den Liverpools Harvey Elliott durch ein Handspiel verursacht hatte. FCZ-Leihgabe Nikola Katic spielte bei Plymouth durch und wurde zum «Man of the match» gekrönt. Liverpool, das auf Topstars wie Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo verzichtete und nur eine B-Elf nach Plymouth schickte, blieb über weite Strecken harmlos. Damit ist die 1. von 4 Titelchancen für die «Reds» dahin.

