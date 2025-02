Legende: Grosse Enttäuschung ... ... bei den Liverpool-Verteidigern Jarell Quansah und Kostas Tsimikas. Reuters/Peter Cziborra

FA Cup: Zweitligist wirft Liverpooler B-Elf raus

Der FC Liverpool hat sich im englischen FA Cup blamiert. Der Tabellenführer der Premier League unterlag in der 4. Runde sensationell beim Zweitligisten Plymouth Argyle 0:1 und verpasste den Einzug in den Achtelfinal. Ryan Hardie (52.) verwandelte für den Aussenseiter einen Handspiel-Elfmeter. FCZ-Leihgabe Nikola Katic spielte bei Plymouth durch und wurde zum «Man of the match» gekrönt. Liverpool liess Topstars wie Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo zu Hause.

Frauen-Bundesliga: Reuteler trägt zu Kantersieg bei

Tabellenführer Frankfurt hat in der Bundesliga der Frauen einen beeindruckenden Sieg gefeiert. Die Eintracht schlug Turbine Potsdam gleich mit 9:0. Die zur Pause ausgewechselte Schweizer Nati-Spielerin Géraldine Reuteler steuerte bereits in den ersten 11 Spielminuten 2 Tore bei.

Ligue 1: Omeragic muss verletzt raus

Becir Omeragic hat sich im Ligue-1-Spiel seines Klubs Montpellier in Strassburg (0:2) verletzt. Der Schweizer Verteidiger musste nach einer Stunde vom Feld getragen werden. Was sich der Nati-Spieler genau zugezogen hat, ist noch nicht bekannt.

Resultate