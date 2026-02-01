Legende: Lässt sich feiern Dominc Solanke (Mitte) nach seinem Traumtor. Keystone/EPA/Neil Hall

Premier League: ManCity verspielt 2:0-Führung

Ausgerechnet Tottenham Hotspur hat Arsenal im Titelrennen Schützenhilfe geleistet. Im Heimspiel gegen Manchester City holten die «Spurs» nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch einen Punkt. Massgeblichen Anteil daran hatte Dominic Solanke, der beide Treffer erzielte. In der 53. Minute verkürzte er auf 1:2. Sein Meisterstück folgte dann aber in der 70. Minute, als er spektakulär zum Ausgleich traf. Sein Tor zum 2:2 erzielte er mit einem «Scorpion-Kick».

LaLiga: Real feiert späten Heimsieg

4 Tage nach dem 2:4 gegen Benfica Lissabon in der Champions League und dem Fall aus den Top 8 hat Real Madrid in der Meisterschaft einen weiteren Rückschlag in extremis verhindert. Die Madrilenen kamen gegen das abstiegsgefährdete Rayo Vallecano dank eines Penaltytreffers von Kylian Mbappé in der 10. Minute der Nachspielzeit zu einem 2:1-Sieg. Vinicius Junior hatte Real nach 15 Minuten in Führung gebracht, Jorge de Frutos gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (49.). Real verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona wieder auf einen Punkt.

Resultate