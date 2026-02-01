Legende: Rettet Real 3 Punkte Kylian Mbappé trifft tief in der Nachspielzeit per Elfmeter zum Sieg. imago images/Ruben Albarran

LaLiga: Real feiert späten Heimsieg

4 Tage nach dem 2:4 gegen Benfica Lissabon in der Champions League und dem Fall aus den Top 8 hat Real Madrid in der Meisterschaft einen weiteren Rückschlag in extremis verhindert. Die Madrilenen kamen gegen das abstiegsgefährdete Rayo Vallecano dank eines Penaltytreffers von Kylian Mbappé in der 10. Minute der Nachspielzeit zu einem 2:1-Sieg. Vinicius Junior hatte Real nach 15 Minuten in Führung gebracht, Jorge de Frutos gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (49.). Real verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona wieder auf einen Punkt.

