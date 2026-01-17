Legende: Real Madrids Lebensversicherung Kylian Mbappé, eröffnete auch gegen Levante das Skore. imago images

LaLiga: Real Madrid mit Pflichtsieg

Wenige Tage nach der Cup-Blamage gegen den Zweitligisten Albacete kommt Real Madrid zum ersten Sieg unter dem neuen Coach Alvaro Arbeloa. In der 20. Runde gewinnen die Madrilenen gegen Levante 2:0. Dem Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso kam zugute, dass der zuletzt verletzte Kylian Mbappé wieder mittun konnte. Der Topskorer der Liga provozierte nach einer knappen Stunde den Penalty, den er zu seinem 19. Saisontor nutzte. Den zweiten Treffer erzielte Verteidiger Raul Asensio sieben Minuten später nach einem Eckball mit dem Kopf.

Passend zum Thema Nach Freistellung bei Real «Ende eines Albtraums»: Alonsos tiefer Fall

Serie A: Inter legt an der Tabellenspitze vor

Inter Mailand hat gegenüber der Konkurrenz an der Spitze der Serie A vorgelegt. In Udine gewann der Leader unspektakulär mit 1:0. Der einzige Torschütze der Partie war Liga-Topskorer Lautaro Martinez, der seinen 12. Saisontreffer verbuchte. Inter hat seit der Derbyniederlage im November kein Ligaspiel mehr verloren und gewann 8 von 9 Partien in der Meisterschaft.

Resultate