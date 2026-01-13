Nur 226 Tage dauerte die Amtszeit von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid. Neue Jobs stehen aber in Aussicht.

«Ein Erdbeben», «eine Bombe» – oder das Ende «eines Albtraums»: Der tiefe Fall von Xabi Alonso bei Real Madrid hat für eine Erschütterung im europäischen Fussball gesorgt. Nur 226 Tage dauerte die Amtszeit des Basken, der den Job im Sommer mit hohen Erwartungen angetreten hatte. Die spanische Zeitung AS schrieb nun aber von einer «qualvollen Zeit für fast alle Beteiligten».

Alonso ist der erste Real-Trainer seit Manuel Pellegrini 2009/10, der länger als 30 Spiele im Amt war, aber keinen Titel mit den «Königlichen» holte. Und erstmals seit 2019 und Santiago Solari blieb ein Real-Trainer weniger als ein Jahr im Amt.

Legende: Beschleunigte ihr Zwist die Trennung? Vinicius junior (links) protestiert nach einer Auswechslung bei Trainer Xabi Alonso. imago images/Alberto Gardin

Mit Leverkusen noch Double-Gewinner

Der Abschied erfolgte laut einer Klubmitteilung in «gegenseitigem Einvernehmen». Der Marca zufolge sei von der Klubführung vorgeschlagen worden, dass eine Trennung das Beste sei. Alonso habe die Situation daraufhin verstanden, hiess es.

Das Blatt warf dem 44-Jährigen vor, dass er sein «Rock'n'Roll»-Versprechen nicht eingehalten habe. Und: «Dem Team fehlte es fast immer an Elan und Energie.» In einem anderen Kommentar warf die Marca den Verantwortlichen jedoch vor, «eine goldene Chance» mit Alonso leichtfertig vergeben zu haben.

Tenor der internationalen Analysen war, dass Alonso es nicht gelungen sei, den Spielstil, mit dem er einst Bayer Leverkusen zum Double geführt hatte, in Madrid zu implementieren. Zudem wurde das angeblich angespannte Verhältnis zu Teilen seiner Mannschaft thematisiert.

Zukunft in Manchester oder Liverpool?

Auch Alonsos Zukunft rückte schnell in den Vordergrund. Sein Status als verfügbarer Coach falle «in eine Phase grosser Bewegung auf dem Trainermarkt», schrieb die britische Sun. Manchester United sei auf der Suche, auch Manchester City komme infrage, sollte Teammanager Pep Guardiola den Klub im Sommer verlassen.

«Die interessanteste Trainerstation könnte jedoch eine Rückkehr zu einem weiteren ehemaligen Klub nach Liverpool sein, was den Druck auf Arne Slot erhöhen würde», schrieb das Boulevardblatt.

