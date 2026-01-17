Legende: Real Madrids Lebensversicherung Kylian Mbappé, eröffnete auch gegen Levante das Skore. imago images

LaLiga: Real Madrid mit Pflichtsieg

Wenige Tage nach der Cup-Blamage gegen den Zweitligisten Albacete kommt Real Madrid zum ersten Sieg unter dem neuen Coach Alvaro Arbeloa. In der 20. Runde gewinnen die Madrilenen gegen Levante 2:0. Der zuletzt verletzte Kylian Mbappé provozierte nach einer knappen Stunde den Penalty, den er zu seinem 19. Saisontor nutzte. Den zweiten Treffer erzielte Verteidiger Raul Asencio (65.).

Serie A: Inter legt an der Tabellenspitze vor

Inter Mailand hat gegenüber der Konkurrenz an der Spitze der Serie A vorgelegt. In Udine gewann der Leader unspektakulär mit 1:0. Der einzige Torschütze der Partie war Liga-Topskorer Lautaro Martinez, der seinen 12. Saisontreffer verbuchte. Später zog das drittplatzierte Napoli nach (1:0 gegen Sassuolo).

Saudi Pro League: Sierro sieht Rot

Der für Al Shabab spielende Schweizer Nationalspieler Vincent Sierro sah gegen Al Nassr, das Team von Cristiano Ronaldo, die Gelb-Rote Karte. Der Mittelfeldspieler kassierte die zweite Verwarnung in der 67. Minute für ein Foul gegen Kingsley Coman. Al Nassr traf neun Minuten später zum 3:2-Sieg.

