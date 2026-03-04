Legende: Blieb über 90 Minuten blass Erling Haaland. Imago/Offside Sports Photography

Premier League: ManCity patzt im Titelrennen

Manchester City hat im Kampf um den Meistertitel einen Rückschlag erlitten. Das Team von Pep Guardiola musste sich zuhause gegen Nottingham Forest mit einem 2:2 begnügen. Antoine Semenyo und Rodri hatten das Heimteam zwar 2 Mal in Führung gebracht, Morgan Gibbs-White und Elliot Anderson glichen aber jeweils wieder aus. Da Leader Arsenal zeitgleich dank einem Tor von Bukayo Saka mit 1:0 bei Brighton gewann, wuchs der Vorsprung der Londoner auf 7 Punkte an. Die «Gunners» haben allerdings schon eine Partie mehr ausgetragen. Das drittplatzierte Manchester United musste sich derweil in Newcastle trotz Überzahl spät mit 1:2 geschlagen geben. Chelsea feierte bei Aston Villa einen 4:1-Erfolg.

Copa del Rey: Sociedad folgt Atletico in den Final

Real Sociedad hat im baskischen Halbfinal-Duell des spanischen Cups mit Athletic Bilbao auch das Rückspiel mit 1:0 gewonnen. Den einzigen Treffer für das Heimteam aus San Sebastian erzielte Mikel Oyarzabal in der 87. Minute vom Punkt. Im Final trifft der Copa-Sieger von 2020 auf Atletico Madrid, das sich am Dienstag gegen Barcelona trotz einem 0:3 weitergezittert hatte.

