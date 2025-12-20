Legende: Sorgte zum wiederholten Mal für Aufregung Karim Adeyemi. imago images/RHR-Foto

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem Wutausbruch von Karim Adeyemi Konsequenzen für den Offensivspieler angekündigt. «Über die Szene wird zu reden sein. Er wird dafür eine Strafe kriegen, weil wir das Thema in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Mannschaft besprochen haben», sagte Kehl nach dem 2:0 gegen Gladbach bei Sky.

Was war passiert? Adeyemi hatte sich in der 60. Minute massiv über seine Auswechslung aufgeregt und wollte direkt in die Kabine gehen, Kehl hielt ihn davon ab. Die Auswechslung sei «total berechtigt» gewesen, sagte Kehl, «Karim hat kein gutes Spiel gemacht.» Eine solche Reaktion wolle er nicht sehen, «die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen», betonte Kehl. «Deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen.»

Legende: «Hinsetzen» Sebastian Kehl hält Karim Adeyemi vom Gang in die Kabine ab. imago images/Beautiful Sports International/Steffie Wunderl

Adeyemi war bereits in den vergangenen Wochen mit einem ähnlichen Verhalten aufgefallen. Auch Trainer Niko Kovac kritisierte den deutschen Nationalspieler. Dieser müsse auch mit schwächeren Spielen lernen umzugehen. «Es war heute nicht sein Tag, von daher war die Auswechslung berechtigt.»