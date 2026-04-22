Bayer gegen Bayern: Der Halbfinal im DFB-Pokal gegen Leverkusen soll für die Bayern nur eine Zwischenstation sein.

Legende: Stehen vor dem nächsten grossen Spiel Dayot Upamecano und Harry Kane. imago images/Philippe Ruiz

Die grossen Feierlichkeiten haben die Bayern am Sonntag nach dem vorzeitigen Gewinn des 35. Meistertitels bewusst vertagt. Das eine oder andere Bier werden sich die Münchner freilich gegönnt haben. Der Fokus liegt nun aber bereits wieder auf der nächsten Mission.

Am Mittwoch heisst diese DFB-Pokal, wo die Bayern Titel Nummer 2 jagen. Auf dem Weg in den Final in Berlin müssen Vincent Kompany und sein Team im Halbfinal die Hürde Leverkusen nehmen. Bayer gegen Bayern – das letzte direkte Duell zwischen den beiden endete vor wenigen Wochen 1:1.

Ungewöhnlich lange Pokal-Durststrecke

«Wir haben noch genügend Zeit, um das zu feiern, was wir schon erreicht haben. Aber jetzt geht es nur darum, was wir noch erreichen können. Und dann brauchst du natürlich diesen totalen Fokus», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany, der im Sommer 2024 als Notlösung vom FC Burnley gekommen war und mittlerweile als Ideallösung gilt.

Die Bayern warten seit 2020 auf einen neuerlichen Triumph im DFB-Pokal. Ungewöhnlich lange für den erfolgsverwöhnten Rekordpokalsieger.

Leverkusen unter Zugzwang

Der Halbfinal gegen Leverkusen ist für die Bayern der nächste Schritt auf dem Weg zum Double – und später möglicherweise dem Triple. Neben dem Final in Berlin am 23. Mai peilen die Münchner auch in der Champions League den ganz grossen Wurf an. Eine Woche nach Berlin würde die nächste Destination dann Budapest heissen. Allerdings wartet im Halbfinal der «Königsklasse» mit Titelverteidiger PSG eine denkbar schwierige Aufgabe.

Während die Bayern den nächsten Schritt in Richtung nächster Pokal machen wollen, spielt Leverkusen eine enttäuschende Saison. In der Bundesliga droht man nach der jüngsten Niederlage gegen Augsburg die «Königsklassen»-Plätze zu verpassen. Seit Ende Februar gelangen der «Werkself» nur drei Pflichtspiel-Siege bei ebenso vielen Niederlagen, dazu kommen sechs Unentschieden. Ein Sieg gegen die Bayern würde diese Bilanz massiv aufpolieren. Und die letzte Titelhoffnung der Saison am Leben halten.

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