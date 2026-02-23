Legende: Führte Curaçao an die WM Dick Advocaat. imago images/ANP/Gerrit van Keulen

Advocaat nicht länger Trainer von Curaçao

Vier Monate vor der ersten WM-Teilnahme muss der Karibik-Staat Curaçao den Trainer wechseln. Dick Advocaat erklärt aus persönlichen Gründen den Rücktritt. Advocaat, der Curaçao völlig überraschend an die WM geführt hat, zieht sich wegen der Krankheit seiner Tochter zurück. «Ich habe immer gesagt, dass Familie wichtiger ist als Fussball. Das ist daher eine naheliegende Entscheidung», liess sich der 78-Jährige zitieren. Advocaat wird ab sofort ersetzt durch seinen niederländischen Landsmann Fred Rutten, einst Trainer auf Schalke. An der WM trifft Curaçao in der Gruppe F auf Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador.

