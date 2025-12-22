Legende: Hiobsbotschaft für Liverpool Alexander Isak fällt lange aus. IMAGO / Mark Pain

Premier League: Isak schwer verletzt

Liverpool-Stürmer Alexander Isak wird monatelang ausfallen. Der Premier-League-Rekordtransfer (145 Mio. Euro) verletzte sich im Spiel gegen Tottenham (2:1) am Sonntag schwer am linken Bein. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, erlitt der 26-Jährige eine «Knöchelverletzung, die einen Wadenbeinbruch beinhaltet». Der Spieler sei bereits erfolgreich operiert worden. Isaks Ausfall stellt ein zusätzliches Problem für Coach Arne Slot dar, der bereits auf Mohamed Salah (Afrika Cup) und Cody Gakpo (rekonvaleszent) verzichten muss.

Serie A: Milan und Como bleiben in Italien

Die Serie-A-Partie zwischen der AC Milan und Como findet im Februar nicht wie vorgesehen im australischen Perth statt. Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fussballverband AFC kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien. Im Oktober war bereits der Plan der spanischen Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.

