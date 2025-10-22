Die Austragung des spanischen Ligaspiels zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in den USA ist abgesagt worden.

Legende: Vorerst kein Yamal-Zauber in Miami Die Partie Barcelona – Villarreal findet nun doch in Spanien statt. Keystone/ALBERTO ESTEVEZ

Der spanische Verband teilte mit, dass er es «zutiefst bedauere, dass dieses Projekt, das eine historische und einmalige Chance für die Internationalisierung des spanischen Fussballs darstellte, nicht weitergeführt werden kann». Barça-Präsident Joan Laporta hatte für den Auftritt im Hard Rock Stadium plädiert, in dem normalerweise das NFL-Team Miami Dolphins spielt.

Beim Grund für die Absage des umstrittenen Projekts verwies man ohne nähere Angaben auf «die Unsicherheit, die in den letzten Wochen in Spanien entstanden ist». Barcelona-Trainer Hansi Flick etwa hatte sich gegen das Projekt ausgesprochen. «Ich kann die Spieler verstehen, dass sie nicht glücklich sind. Ich bin nicht glücklich», so der Deutsche.

Die Uefa hatte dem Spiel «ausnahmsweise» und «widerstrebend» zugestimmt, weil auf Fifa-Ebene Lücken im Reglement bestünden.

Serie A hält an Australien-Spiel fest

Auch die italienische Serie A will in dieser Saison eine Ligapartie im Ausland austragen. Das Spiel AC Milan - Como im Februar findet im australischen Perth statt.