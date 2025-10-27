Legende: Bizarre Szene, langwierige Folgen Kevin De Bruyne verletzt sich bei einem erfolgreichen Penalty – und fällt nun lange aus. IMAGO / Sports Press Photo

Serie A: Napoli monatelang ohne De Bruyne

Napoli muss wohl mehrere Monate auf Kevin De Bruyne verzichten. Der 34-Jährige erlitt am Samstag gegen Inter Mailand (3:1) eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und startete bereits die Reha. Der belgische Nationalspieler traf per Penalty zur Führung, griff sich aber direkt danach an den hinteren Oberschenkel.

Passend zum Thema Spitzenspiel in der Serie A Napoli-Sieg mit Wermutstropfen gegen Inter

LaLiga: Reals Carvajal verletzt

Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten. Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clasico gegen Barcelona bekanntgab, wurde beim Rechtsverteidiger «ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert». Als Folge wird sich Carvajal einer Arthroskopie unterziehen. Die Ausfalldauer soll zwischen zwei und drei Monaten betragen.

Serie A: Tudor muss bei Juventus gehen

Juventus Turin hat auf die Baisse reagiert und sich von Trainer Igor Tudor getrennt. Der Kroate hatte das Amt erst im März angetreten. Unter Tudor hat Juventus nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Das 0:1 bei Lazio war die 3. Niederlage in Serie. In der Serie A belegt die «Alte Dame» nur Rang 8. Interimistisch übernimmt Massimo Brambilla.

Resultate