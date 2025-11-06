Legende: Kehrt in die Serie A zurück Daniele De Rossi. KEYSTONE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Serie A: De Rossi neuer Trainer in Genua

Das abstiegsgefährdete Genoa geht mit einem neuen Trainer ins Rennen. Wie der 18. der Serie A mitteilte, wird Daniele De Rossi neu an der Seitenlinie stehen. Der 42-jährige ehemalige Roma-Kultspieler hatte zuvor seinen Herzensverein trainiert, wo er im September 2024 nach rund einem halben Jahr aber bereits wieder den Posten räumen musste. De Rossi folgt in Genua auf den am Samstag entlassenen Patrick Vieira.

Eredivisie: Ajax entlässt Trainer

Schlusslicht in der Champions League und nur Vierter in der Eredivisie: Der niederländische Topklub Ajax Amsterdam hat nach einer bisher enttäuschenden Saison die Konsequenzen gezogen und Trainer John Heitinga entlassen. «Ajax sucht einen neuen Cheftrainer. In der Zwischenzeit wird Fred Grim die Aufgaben von Heitinga übernehmen», teilte Ajax am Donnerstag mit. Der 41-Jährige hatte das Team erst im Sommer übernommen.

Resultate